13:31, 5 декабря 2025Спорт

Автобус с командой по хоккею с мячом попал в ДТП с фурой в Кировской области

Автобус с командой по хоккею с мячом «Родина-2» попал в ДТП с фурой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Юрьянском районе Кировской области произошло ДТП с участием фуры и автобуса, на котором ехали игроки команды по хоккею с мячом «Родина-2». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Инцидент произошел на трассе «Вятка». По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель грузовика уснул за рулем.

На место аварии оперативно прибыла скорая помощь. Пострадавшими оказались четыре хоккеиста 2007 и 2008 годов рождения. Они доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет.

«Родина-2» — фарм-клуб одноименной команды из Кирова. Главная команда выступает в Суперлиге и один раз становилась бронзовым призером чемпионата России.

