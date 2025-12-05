Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

The Times: Великобритания готова передать Украине активы России на $10,6 млрд

Великобритания готова передать Украине замороженные активы России на восемь миллиардов фунтов стерлингов (10,6 миллиардов долларов). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По данным издания, Лондон намерен согласовать единую позицию западных стран по вопросу так называемого репарационного кредита. В то же время отмечается, что власти Британии еще не разработала окончательный способ конфискации российских активов для передачи их Киеву.

Ранее бельгийские парламентарии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он еще раз подтвердил свой отказ передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии (ЕК). Политик отметил, что от Брюсселя не стоит требовать невозможного.