Бывший СССР
19:25, 5 декабря 2025Бывший СССР

Буданов описал международную обстановку словами «старого мира больше нет»

Буданов: Старого мира больше нет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Старые правила отношений между странами больше не работают, а старого мира больше нет. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, вероятный кандидат на пост главы Офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Новости.Live» в Telegram.

«Старый свет разрушен, его больше нет. Можно смотреть по-разному — хорошо это, плохо, просто надо признать: его больше не существует. И правила, которые были раньше, тоже не существуют. И старые правила работать не могут и не будут», — сказал он.

Он подчеркнул, что подтверждением этого является годовщина подписания Будапештского меморандума, в рамках которого Киев отказался от ядерного оружия.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что обещания Буданова выпить кофе в Крыму связаны с отсутствием контроля со стороны руководства. До него нереалистичные прогнозы об успехах ВСУ также высказывали советники главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Михаил Подоляк.

