10:27, 5 декабря 2025Россия

Российских чиновников застали пьяными ночью в окружной администрации и сняли на видео

Новосибирских чиновников застали пьяными в администрации Центрального округа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Новосибирске местных чиновников застали пьяными ночью в администрации Центрального округа и сняли на видео. Ролик опубликовал паблик «Новосибирск 24/7» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно лежащую на полу коридора женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения и мужчину, сидящего в одном из кабинетов. Голос за кадром подчеркивает, что в момент съемки было два часа ночи. «Ты подставил всех! И генерала, и его друга, и эту бабу!, — говорит оператор, обращаясь к человеку, похожему на заместителя главы администрации Новосибирска по экономике Михаила Маскалева. — Ты же меня собрался в порошок стереть! Ты!»

После этого автор ролика обещает, что видео «дойдет, куда надо», а участников застолья «пережуют». «Тебе грамоту дали, и ты тут же нажрался! Красиво! Ты понимаешь? Два часа ночи, я на смене, я не сплю, а караулю вас», — возмущается оператор, вероятно, работающий в администрации охранником.

Мэрия Новосибирска ситуацию пока не комментировала.

Ранее в Крыму замглавы администрации Белогорска застали за поиском закладки в лесополосе. При этом мужчина использовал служебную машину и находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате чиновник потерял свой пост.

