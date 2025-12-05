Депутат призвала показать записи по делу «кошелька» Зеленского и столкнулась с обысками

Депутат Скороход перед обысками потребовала обнародовать записи по делу Миндича

Депутат Верховной Рады Анна Скороход перед обысками Национального антикоррупционного бюро Украинцы (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), прошедшими у нее дома, потребовала немедленно обнародовать имеющиеся записи по делу предпринимателя Тимура Миндича, из-за тесных отношений с президентом Владимиром Зеленским также известного как «кошелек» украинского лидера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Странным образом обыски и обвинения в сторону народного депутата Украины Анны Скороход совпали с регистрацией ею проекта постановления Верховной Рады Украины об обязательствах НАБУ и САП немедленно обнародовать пленки и файлы Миндича!» — написал он.

По словам бывшего парламентария, обнародовать материалы дела необходимо, чтобы избежать давления на украинские власти во время переговоров, а также не дать скрыть коррупционные преступления среди представителей власти.

Утром 5 декабря стало известно, что дома у депутата Анны Скороход проходят обыски НАБУ и САП. По утверждениям антикоррупционных органов, ее подозревают в создании преступной группировки и вымогательстве у неназванного предпринимателя 250 тысяч долларов.