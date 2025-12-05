Десятки слушательниц подкаста о домашних родах потеряли детей и пострадали сами

The Guardian: 48 слушательниц подкаста пострадали от осложнений домашних родов

По меньшей мере 48 слушательниц популярного подкаста о естественных родах серьезно пострадали, лишились жизни или потеряли детей. Об этом сообщает The Guardian.

Журналисты рассказали, что все пострадавшие женщины взаимодействовали с подкастом «Общество свободных родов» (FBS). Сами по себе подкасты не были причиной осложнений, но опубликованная в них информация могла повлиять на решения рожениц. Как утверждают врачи, которые читали посты FBS и слушали их подкасты, многое сказанное и написанное там вводило женщин в заблуждение и было опасным.

Так, лидер FBS, блогер Эмили Салдайя утверждала, что не знает ни одного случая серьезного осложнения во время домашних родов. А частая гостья подкаста и в прошлом акушерка Кеми Джонсон заявляла, что к ответственности нужно привлекать женщин, которые рожают в больнице, а не дома, так как именно в медицинских учреждениях постоянно фиксируют осложнения.

Издание отмечает, что многие слушательницы подкаста в прошлом обращались за традиционной медицинской помощью, но получили неприятный опыт. Позже они попали под воздействие блогеров, критикующих существующую систему оказания помощи при родах.

