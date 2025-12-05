Реклама

Забота о себе
10:30, 5 декабря 2025Забота о себе

Десятки слушательниц подкаста о домашних родах потеряли детей и пострадали сами

The Guardian: 48 слушательниц подкаста пострадали от осложнений домашних родов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

По меньшей мере 48 слушательниц популярного подкаста о естественных родах серьезно пострадали, лишились жизни или потеряли детей. Об этом сообщает The Guardian.

Журналисты рассказали, что все пострадавшие женщины взаимодействовали с подкастом «Общество свободных родов» (FBS). Сами по себе подкасты не были причиной осложнений, но опубликованная в них информация могла повлиять на решения рожениц. Как утверждают врачи, которые читали посты FBS и слушали их подкасты, многое сказанное и написанное там вводило женщин в заблуждение и было опасным.

Так, лидер FBS, блогер Эмили Салдайя утверждала, что не знает ни одного случая серьезного осложнения во время домашних родов. А частая гостья подкаста и в прошлом акушерка Кеми Джонсон заявляла, что к ответственности нужно привлекать женщин, которые рожают в больнице, а не дома, так как именно в медицинских учреждениях постоянно фиксируют осложнения.

Издание отмечает, что многие слушательницы подкаста в прошлом обращались за традиционной медицинской помощью, но получили неприятный опыт. Позже они попали под воздействие блогеров, критикующих существующую систему оказания помощи при родах.

Ранее гинеколог Надежда Петрунина предупредила об опасности родов в 18 лет. По ее словам, у девушек, ставших матерями, в таком юном возрасте высок риск развития анемии и преэклампсии.

    Обсудить
