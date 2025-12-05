Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 5 декабря 2025Забота о себе

Женщинам назвали четыре веские причины включить в рацион квашеную капусту

Эндокринолог Янг: Квашеная капуста укрепляет иммунную систему
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: natkinzu / Shutterstock / Fotodom

Квашеная капуста является суперфудом для женского здоровья, заявила эндокринолог Екатерина Янг. В Telegram-канале она назвала четыре веские причины включить в рацион этот продукт.

Во-первых, по словам Янг, квашеная капуста укрепляет иммунную систему и снижает уровень воспаления в организме. Вторая причина добавить в ежедневное меню этот продукт — это то, что он помогает улучшить состояние кожи, волос и сосудов, пояснила доктор.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Также квашеная капуста ускоряет метаболизм, увеличивает уровень энергии и помогает бороться с лишним весом, убеждена специалистка. Кроме того, она является мощным инструментом для поддержания гормонального баланса. «Начинайте с одной-двух столовых ложек в день, постепенно увеличивая до трех-пяти. Лучше употреблять в начале приема пищи», — посоветовала Янг.

Ранее диетолог Марина Макиша призвала не придерживаться жестких диет перед Новым годом. В противном случае, утверждает она, за праздничным столом человек столкнется с перееданием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok