Женщинам назвали четыре веские причины включить в рацион квашеную капусту

Эндокринолог Янг: Квашеная капуста укрепляет иммунную систему

Квашеная капуста является суперфудом для женского здоровья, заявила эндокринолог Екатерина Янг. В Telegram-канале она назвала четыре веские причины включить в рацион этот продукт.

Во-первых, по словам Янг, квашеная капуста укрепляет иммунную систему и снижает уровень воспаления в организме. Вторая причина добавить в ежедневное меню этот продукт — это то, что он помогает улучшить состояние кожи, волос и сосудов, пояснила доктор.

Также квашеная капуста ускоряет метаболизм, увеличивает уровень энергии и помогает бороться с лишним весом, убеждена специалистка. Кроме того, она является мощным инструментом для поддержания гормонального баланса. «Начинайте с одной-двух столовых ложек в день, постепенно увеличивая до трех-пяти. Лучше употреблять в начале приема пищи», — посоветовала Янг.

