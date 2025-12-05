Для ВМФ России построят десятки «Александритов»

Мухаметшин: Для ВМФ России построят еще два-три десятка тральщиков «Александрит»

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) в Санкт-Петербурге построит еще не менее двух-трех десятков морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, передает ТАСС.

По его словам, «Александриты» получат все четыре флота и Каспийская флотилия. «И будет еще несколько десятков их построено. (…) Не менее двух-трех десятков. (…) В какие сроки, у нас есть программа строительства до 2036 года, а вообще — до 2050 года», — сказал вице-адмирал после церемонии спуска на воду одиннадцатого тральщика проекта 12700 «Дмитрий Лысов».

Отмечается, что оснащение новых кораблей улучшают. В частности, за время выпуска серии «Александриты» начали получать более современное вооружение и импортозамещенное оборудование.

Тральщики проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. «Александриты» оснащены различными тралами и подводными аппаратами.

В августе стало известно, что на СНСЗ заложили новый тральщик проекта 12700, которому присвоят имя Героя Советского Союза контр-адмирала Леонида Балякина. Этот корабль станет пятнадцатым серийным тральщиком проекта.