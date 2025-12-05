Реклама

Дмитриев обвинил европейскую прессу в попытке сорвать урегулирование на Украине

Дмитриев: Пресса Европы и Британии пытается сорвать урегулирование на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Пресса Европы и Британии пытается сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

«Очень много британской, европейской прессы находятся в истеричном состоянии, пытаясь помешать переговорному процессу с США», — сказал он.

По его словам, чем больше таких абсолютно истерических заголовков и сентенций, тем больше это подтверждает, как они пытаются сорвать движущийся мирный процесс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о желании НАТО сорвать мирные переговоры по Украине. Она также отметила, что западные СМИ работают на подрыв украинского урегулирования.

