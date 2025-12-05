Долина не оплатила налог за спорную квартиру

Адвокат Лурье Свириденко: Долина не заплатила налог за спорную квартиру

Российская певица Лариса Долина не заплатила налог на имущество физлиц, это сделала покупательница недвижимости Полина Лурье. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой», — указала она.

Несмотря на признание договора купли-продажи недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога; при этом речь идет о сумме, размер которой составил более ста тысяч рублей, отметила адвокат.

Ранее стало известно, что Верховный суд привлек к делу о квартире Долиной 42-летнюю дочь и 14-летнюю внучку певицы. По данным Mash, дочь и внучка певицы находятся в статусе заинтересованных лиц и участниц процесса.

Лариса Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.