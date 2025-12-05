Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:24, 5 декабря 2025Экономика

Долина не оплатила налог за спорную квартиру

Адвокат Лурье Свириденко: Долина не заплатила налог за спорную квартиру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Российская певица Лариса Долина не заплатила налог на имущество физлиц, это сделала покупательница недвижимости Полина Лурье. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой», — указала она.

Несмотря на признание договора купли-продажи недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога; при этом речь идет о сумме, размер которой составил более ста тысяч рублей, отметила адвокат.

Ранее стало известно, что Верховный суд привлек к делу о квартире Долиной 42-летнюю дочь и 14-летнюю внучку певицы. По данным Mash, дочь и внучка певицы находятся в статусе заинтересованных лиц и участниц процесса.

Лариса Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об атаке ВСУ на комплекс «Грозный-Сити» в Чечне

    Криминальный авторитет попался силовикам при попытке скрыться из России

    Россиян предупредили о травмирующем опыте школьников в сети

    Долина не оплатила налог за спорную квартиру

    Австрия озвучила обязательные условия для мира на Украине

    В Госдуме предрекли исход дела Долиной

    Вскрылись подробности биографии умершего актера из Mortal Kombat

    ФСБ задержала подозреваемых в обмане бойцов СВО на миллионы рублей

    Мать вырезала ребенка из утробы 22-летней дочери

    Тренировки британского спецназа САС станут реалити-шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok