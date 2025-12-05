Реклама

22:10, 5 декабря 2025

Долина объяснила долгое молчание после скандала с квартирой

Долина: Не реагировала на скандал с квартирой из-за запрета разглашать материалы
Андрей Шеньшаков

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что не комментировала суд, так как ей было запрещено разглашать материалы дела. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

«Почему я долгое время молчала. Не потому что я надменная и высокопарная. Просто я находилась в гастрольном туре по Дальнему Востоку, вот как только я вернулась, сразу решилась», — призналась она.

Также Долина уточнила, что все это время попросту не могла высказываться откровенно о произошедшем, так как любая информация в СМИ могла бы считаться разглашением материалов судебного дела.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина впервые откровенно рассказала полную мошенническую схему, из-за которой потеряла квартиру.

