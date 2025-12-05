Влияние скандала с квартирой на карьеру Долиной оценили

PR-эксперт Масленников: Скандал сделал Долину более востребованной певицей

Основатель агентства «Взрывной PR» Роман Масленников заявил, что скандал вокруг возврата проданной квартиры певице Ларисе Долиной сделал артистку более востребованной. Его слова передает KP.RU.

«Это все чушь, что люди якобы сдают билеты на ее концерты в знак протеста. На самом деле этот скандал сделал ее куда более востребованной певицей. Продажи билетов растут», — заявил Масленников.

По мнению эксперта, на «эффекте Долиной» зарабатывают организаторы ее концертов, а также пиарщики, обыгрывающие скандал вокруг знаменитости: «Например, онлайн-школа якобы приглашает Ларису Долину выступить спикером курсов "Как выгодно продать недвижимость"».

Ранее сама Долина впервые сделала заявление о ситуации с продажей ее квартиры.