Бывший СССР
23:16, 5 декабря 2025Бывший СССР

Ермака заподозрили в подготовке побега с Украины

ZN: В СВР могут готовить Ермаку документы прикрытия для побега с Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-руководитель ОП Андрей Ермак был замечен в центральном офисе Службы внешней разведки 5 декабря. Там для него могут готовить документы прикрытия для пересечения границы с Украиной, передает «Зеркало недели» (ZN).

Ермак прибыл в офис СВР примерно в 17.00 на черном бронированном Mercedes S-Класса. Он находился там 45 минут. После его отъезда председатель СВР Олег Иващенко вызвал на разговор руководителя департамента, который занимается документами прикрытия.

Источники издания заявляют, что Иващенко является «стопроцентным человеком Ермака», так как обязан ему своей должностью. Они допустили, что документы понадобились Ермаку для побега из страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении нового главы офиса президента вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака будет принято в ближайшее время.

