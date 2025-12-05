Реклама

06:57, 5 декабря 2025Мир

Евродепутат рассказала о чувстве угрозы при взгляде на границу России

Евродепутат Ни Мхурчу заявила о чувстве угрозы при взгляде на границу России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Депутат Европарламента от Ирландии Синтия Ни Мхурчу рассказала, как почувствовала угрозу от России. Об этом она заявила в эфире телеканала EuroNews.

«Несколько недель назад я была в Эстонии, смотрела через границу с Россией. В тот момент я осознала, какая угроза нависла над [восточноевропейскими] странами на восточном фланге», — сказала политик.

В конце августа премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией вопреки предупреждениям службы безопасности. Во время обращения к СМИ Туск подчеркнул, что политикам рекомендовали изменить место встречи из-за того, что с другой стороны границы были замечены вооруженные белорусские военные. «Мы здесь, чтобы продемонстрировать настоящую европейскую решимость (…) И мы выжили», — подчеркнул тогда Туск.

    Обсудить
