12:56, 5 декабря 2025

Европа начала признавать необходимость Киева пойти на уступки

El País: Европа начинает признавать, что Киеву придется пойти на уступки
Виктория Кондратьева
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европа начинает признавать, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает El País.

«В Европе растет чувство бессилия относительно той роли, которую она может сыграть в мирном процессе на Украине (...) Особую обеспокоенность вызывают гарантии безопасности и растущая убежденность в том, что страна (...) может быть вынуждена пойти на значительные территориальные уступки», — говорится в материале.

Как отмечает издание, никто в Брюсселе, никто из европейских союзников Украины публично не признает, что стране придется пойти на это, однако данная идея начинает тихо распространяться как меньшее зло. Уточняется, что мысль о том, что Украина уступит территории особенно вызывает сопротивление в странах Балтии и Польше.

Ранее по итогам обсуждения между Украиной и странами Запада мирного плана президента США Дональда Трампа из текста документа были убраны «деликатные вопросы» территориальных уступок Украины. Эти вопросы были оставлены на обсуждение Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

