Европа начала признавать необходимость Киева пойти на уступки

El País: Европа начинает признавать, что Киеву придется пойти на уступки

Европа начинает признавать, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает El País.

«В Европе растет чувство бессилия относительно той роли, которую она может сыграть в мирном процессе на Украине (...) Особую обеспокоенность вызывают гарантии безопасности и растущая убежденность в том, что страна (...) может быть вынуждена пойти на значительные территориальные уступки», — говорится в материале.

Как отмечает издание, никто в Брюсселе, никто из европейских союзников Украины публично не признает, что стране придется пойти на это, однако данная идея начинает тихо распространяться как меньшее зло. Уточняется, что мысль о том, что Украина уступит территории особенно вызывает сопротивление в странах Балтии и Польше.

Ранее по итогам обсуждения между Украиной и странами Запада мирного плана президента США Дональда Трампа из текста документа были убраны «деликатные вопросы» территориальных уступок Украины. Эти вопросы были оставлены на обсуждение Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.