19:21, 25 ноября 2025

Из мирного плана по Украине исчез «деликатный вопрос» территорий. Кто настоял на изменениях и как отреагировали в России?

Politico: Из текста мирного плана США убраны «деликатные вопросы» территорий
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

По итогам обсуждения между Украиной и странами Запада мирного плана президента США Дональда Трампа из текста документа были убраны «деликатные вопросы» территориальных уступок Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Эти вопросы были оставлены на обсуждение президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского

Politicoамериканское издание

25 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о планах провести встречу Зеленского с Трампом до конца ноября. Чиновник добавил, что диалог на уровне глав государств необходим для завершения финальных этапов согласования мирного плана.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров

Фото: Ana Beltran / Reuters

Как изменился текст плана?

Перед началом 23 ноября переговоров в Женеве между Украиной, США и странами Европы позиции участников встречи по территориальному вопросу звучали следующим образом:

  • формулировка спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа: признание Крыма и Донбасса российскими территориями, демилитаризация подконтрольной Киеву части Донбасса, заморозка по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях;
  • формулировка стран Европы: Украина обязуется не возвращать территории военным путем; переговоры об уступках территорий начнутся с линии соприкосновения.
Изначальный предполагаемый текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине

Предположительный текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине содержит следующие пункты.

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться.

4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.

7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО обязуется включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО обязуется не размещать войска на Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:

a. США получат компенсацию за гарантию;

b. если Украина вторгнется в Россию, она утратит гарантию;

c. если Россия вторгнется на Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены;

d. если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности будут считаться недействительными.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий:

a. создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

b. сотрудничество США с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;

c. совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

d. развитие инфраструктуры;

e. добычу полезных ископаемых и природных ресурсов;

f. разработку Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.

13. Реинтеграция России в мировую экономику:

a. снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;

b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

c. Россия будет приглашена вернуться в G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом.

100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50 процентов прибыли от этого предприятия.

Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины.

Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальная часть замороженных российских активов будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений настоящего соглашения.

16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину.

17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений; СНВ-1 истек еще в 2009 году, поэтому, по всей видимости, имеется в виду договор СНВ-III, который истекает в феврале 2026 года).

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под контролем МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50.

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:

a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств;

b. обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;

c. вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами;

b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения;

c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

d. украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ; российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять настоящие договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения настоящего обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. все оставшиеся в плену и тела погибших будут обменяны по принципу «все на всех»;

b. все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей;

c. будет реализована программа воссоединения семей;

d. будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы через 100 дней.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.

28. После того как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.

При этом перед встречей в Женеве страны Европы сформировали контрпредложение к плану Трампа по урегулированию конфликта на Украине, в котором содержались три условия по территориальному вопросу:

  • отказ от любых ограничений для Вооруженных сил Украины;
  • контроль Украины над Запорожской атомной электростанцией и Каховской дамбой, а также «беспрепятственные переходы» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой;
  • рассмотрение других территориальных вопросов только после прекращения огня.

Женевские переговоры позволили пересмотреть план Трампа, избавившись от наиболее проблемных аспектов

Le Mondeфранцузское издание
Делегация Украины во главе с руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком (в центре) на переговорах в Женеве, 23 ноября 2025 года

Делегация Украины во главе с руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком (в центре) на переговорах в Женеве, 23 ноября 2025 года

Фото: Emma Farge / Reuters

Британия, Франция и Германия подготовили изменения в плане Трампа

По данным Le Monde, страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) начали за несколько недель до переговоров в Женеве работу над собственным планом урегулирования конфликта на Украине, получив информацию о планах администрации Трампа. Также Финляндия предложила свой план из 20 пунктов с приоритетом прекращения огня, прежде всего, в воздушном пространстве.

Контрпредложения, обсуждавшиеся европейскими столицами, (...) далеки от плана, предложенного Вашингтоном и Москвой, и гораздо точнее отражают позицию Украины

Le Mondeфранцузское издание

Однако после публикации плана США европейские страны отказались в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге от встречных предложений под предлогом «опасений расстроить некоторых союзников». Вдобавок инициатива «евротройки» вызвала недовольство ряда стран-членов Европейского союза, в частности, Италии. «Метод был очень разочаровывающим», — заявил Le Monde один из еврочиновников.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг по итогам переговоров в Женеве планы создания альтернативного плана Европы по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, союзники Киева будут работать с существующей инициативой США, а не составлять отдельный документ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: House of Commons / Handout / Reuters

Насколько решение выгодно для сторон?

Как пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переработанный вариант соглашения становится «менее выгодным» для России. При этом Украина предположительно согласилась на сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 800 тысяч человек.

24 ноября спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что отказ от территорий, а также сокращение ВСУ являются красными линиями для страны. Кроме того, отметил он, членство Украины в Евросоюзе и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева в любом мирном плане.

Уже 25 ноября CBS News со ссылкой на американских чиновников заявил о согласии Украины на мирный план Трампа. При этом собеседник канала отметил, что некоторые пункты мирного плана еще требуют доработки, назвав их «незначительными деталями».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / File Photo / Reuters

Как отреагировала Россия?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к Европе со словами «у вас были шансы, ребята», комментируя заявления представителей европейских государств о необходимости разрешения украинского кризиса при их непосредственном участии. Дипломат подчеркнул, что каждый раз при достижении прогресса в рамках урегулирования по Украине договоренности срывались по вине европейцев.

Европа провалилась по всем статьям, начиная с 2014 года

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

Лавров исключил посредничество Германии и Франции в мирных переговорах, напомнив о Минских соглашениях 2014-2015 годов.

