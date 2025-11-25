Мир
Лавров исключил посредничество двух стран в переговорах по Украине

Лавров исключил посредничество Германии и Франции в переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sebastian Widmann / Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил посредничество Германии и Франции в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Минский процесс — это были переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Франции и Германии, как они считали. Сейчас ни о каком посредничестве Франции и Германии речь вообще идти не может», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что Россия ждет от США той версии плана по урегулированию украинского конфликта, которую Вашингтон считает промежуточной и которая обсуждается со странами Европейского союза и Киевом. «У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются», — отметил он.

