14:49, 5 декабря 2025Мир

Европейские лидеры встревожились из-за интереса США к России

WP: Европейские лидеры встревожены интересом Трампа к возобновлению связей с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Европейские лидеры встревожились из-за интереса президента США Дональда Трампа к возобновлению связей с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Европейские лидеры были встревожены интересом Трампа к возобновлению экономических связей с Россией, а также неясной позицией президента по вопросу обеспечения безопасности Европы», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что после поддержки США во многих конфликтах, в том числе путем отправки войск в Афганистан и Ирак, некоторые европейские страны чувствуют себя глубоко оскорбленными ограниченным вниманием Трампа к их приоритетам. Кроме того, действия американского лидера в рамках переговоров с Москвой «задевают за живое» европейцев, которые опасаются, что Вашингтон не разделяет их мрачную оценку конечных намерений России.

Ранее журнал Der Spiegel опубликовал фрагменты расшифровки телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в котором президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона. «Существует вероятность, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — заявил Макрон.

