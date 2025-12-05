Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:17, 5 декабря 2025Мир

Германия передвинула истребители ближе к границам России

Германия перебросила в Польшу истребители Eurofighter
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Германия перебросила в Польшу истребители Eurofighter для «усиления защиты восточного фланга НАТО». Об этом пишет немецкая газета Welt.

Несколько истребителей отправились на польский военный аэродром Мальборк с немецкой авиабазы Нерфених. Вместе с Eurofighter бундесвер отправил в Польшу подразделение примерно из 150 военных.

Аэродром Мальборк расположен примерно в 60 километрах к юго-востоку от Гданьска и в 80 километрах от границы с Калининградской областью.

Ранее немецкий депутат от Социал-демократической партии Кристоф Шмид заявил, что многие страны ждут от Германии восстановления былого могущества в военной отрасли. По его словам, люди просят ФРГ взять на себя больше ответственности

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok