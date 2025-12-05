Германия передвинула истребители ближе к границам России

Германия перебросила в Польшу истребители Eurofighter

Германия перебросила в Польшу истребители Eurofighter для «усиления защиты восточного фланга НАТО». Об этом пишет немецкая газета Welt.

Несколько истребителей отправились на польский военный аэродром Мальборк с немецкой авиабазы Нерфених. Вместе с Eurofighter бундесвер отправил в Польшу подразделение примерно из 150 военных.

Аэродром Мальборк расположен примерно в 60 километрах к юго-востоку от Гданьска и в 80 километрах от границы с Калининградской областью.

Ранее немецкий депутат от Социал-демократической партии Кристоф Шмид заявил, что многие страны ждут от Германии восстановления былого могущества в военной отрасли. По его словам, люди просят ФРГ взять на себя больше ответственности