Глюкоза опубликовала фото в оголяющем тело латексном наряде

Российская певица Глюкоза опубликовала фото в откровенном виде

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала лежа на полу, в оголяющем тело черном наряде из латекса. Данный комплект состоял из трусов с высокой посадкой и укороченного топа.

Поверх упомянутых изделий певица надела сшитое из лент боди. Образ завершил капюшон и удлиненные перчатки.

Ранее в декабре Глюкоза обнажила ягодицы перед камерой. 39-летняя певица предстала перед камерой в черном топе, открывающем спину.