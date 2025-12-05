Игрок «Локомотива» назвал единственный город в России с плохо встречающими его фанатами

Футболист Алексей Батраков: Везде хорошо встречают, кроме Петербурга

Игрок московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков назвал единственный город в России, где фанаты плохо его встречают. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть», — заявил Батраков.

Футболист также назвал желание, которое он бы загадал, если бы ему представилась такая возможность. «С утра — дома побыть, а вечером — в Лиге чемпионов поиграть», — рассказал спортсмен.

В октябре Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfetmarkt. Стоимость полузащитника оценивается в 23 миллиона евро. Тогда же об интересе к игроку высказались в туринском «Ювентусе».