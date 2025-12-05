Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:56, 5 декабря 2025Спорт

Игрок «Локомотива» назвал единственный город в России с плохо встречающими его фанатами

Футболист Алексей Батраков: Везде хорошо встречают, кроме Петербурга
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Игрок московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков назвал единственный город в России, где фанаты плохо его встречают. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть», — заявил Батраков.

Футболист также назвал желание, которое он бы загадал, если бы ему представилась такая возможность. «С утра — дома побыть, а вечером — в Лиге чемпионов поиграть», — рассказал спортсмен.

В октябре Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfetmarkt. Стоимость полузащитника оценивается в 23 миллиона евро. Тогда же об интересе к игроку высказались в туринском «Ювентусе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Стало известно следующее место работы Александра Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok