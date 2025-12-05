Россияне перестали досрочно закрывать ипотеку

ГК «Садовое кольцо»: Россияне потеряли возможность досрочно гасить ипотеку

Россияне перестали досрочно гасить платежи по ипотеке. Остается ли жилищное кредитование посильным для населения, «Ленте.ру» рассказал коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

В 2025 году объем просроченных платежей по ипотеке достиг исторического максимума. Согласно данным Центробанка, к августу показатель составил почти 161 миллиард рублей, увеличившись на 63 процента с января. К концу сентября объем просрочки приблизился уже к 180 миллиардам рублей. Доля проблемных кредитов поднялась с 0,51 процента до 0,89 процента, а средний уровень просроченной задолженности вырос почти вдвое в сравнении с 2024 годом.

По мнению Баталина, главным образом к увеличению задолженностей по ипотеке привело то, что россияне потеряли возможность быстро рассчитываться по кредитам. У многих граждан просто не остается свободных средств для досрочного погашения, и они выбирают минимальный взнос и максимально долгий срок кредита, чтобы уменьшить ежемесячные выплаты.

«Еще несколько лет назад многие стремились закрыть ипотеку быстрее: в среднем кредит погашали за шесть-семь лет. Сегодня эта модель почти исчезла», — прокомментировал Баталин. Он подчеркнул, что в настоящее время реальный горизонт выплат растянулся до 20–25 лет. Как показывают статистика и клиентские запросы, россияне все чаще не могут позволить себе платить больше минимального взноса, на фоне чего досрочное закрытие ипотеки становится редкостью. При нынешней экономической ситуации заемщики отходят от сценария «закрыть кредит как можно быстрее», придерживаясь плана-минимум — сохранить ежемесячный платеж на приемлемом уровне.

