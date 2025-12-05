Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 5 декабря 2025Экономика

Россиян предостерегли от смешивания чистящих средств

Химик Дорохов: Смешивание чистящих средств грозит токсическим отеком легких
Виктория Клабукова

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Смешивать чистящие средства при уборке в квартире опасно. К чему может привести комбинирование разной химии, «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Смешиванием ряда популярных чистящих средств можно запустить сильную химическую реакцию. Выделяющийся при этом газ может представлять угрозу для человеческого организма, особенно в квартире, ведь в замкнутом пространстве концентрация вредных веществ намного выше. Опаснее всего сочетание отбеливателя либо средств для дезинфекции с порошками и гелями для удаления накипи и чистки сантехники. Опасно применять с отбеливателями и продукты с аммиаком в составе — это средства для мытья стекол и посуды. Содержащийся в них гипохлорит натрия вступает в реакцию с кислотами и хлорсодержащими соединениями, в результате чего выделяется газ с резким удушающим запахом.

Хлор даже в малых количествах может вызвать сильное раздражение кожи, слизистых и дыхательных путей, предостерегает Дорохов. В больших же дозах газ приводит к тяжелому токсическому отеку легких, угрожая жизни человека. Опаснее всего такой газ для детей, пожилых и лиц с хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма или бронхит, подчеркнул химик. Причем одного проветривания может быть недостаточно — хлор тяжелее воздуха, обладает высокой проникающей способностью и может длительное время оставаться в помещении.

Дорохов советует использовать чистящие и дезинфицирующие средства по отдельности и внимательно читать инструкцию по их применению. Убирать квартиру с использованием химии следует в хорошо вентилируемых помещениях и со средствами индивидуальной защиты, предупреждает эксперт. Если вы случайно смешаете чистящие средства, комнату рекомендуется оставить на проветривание и уйти. При наличии симптомов отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее россиянам посоветовали подготовить четкий план уборки накануне праздников. Он должен предусматривать генеральную уборку, чистку кухни, ванной и прихожей и расхламление. В день специалисты клинингового сервиса советуют не планировать более 3-5 задач, чтобы избежать переутомления и стресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Стало известно следующее место работы Александра Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok