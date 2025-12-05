Россиян предостерегли от смешивания чистящих средств

Химик Дорохов: Смешивание чистящих средств грозит токсическим отеком легких

Смешивать чистящие средства при уборке в квартире опасно. К чему может привести комбинирование разной химии, «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Смешиванием ряда популярных чистящих средств можно запустить сильную химическую реакцию. Выделяющийся при этом газ может представлять угрозу для человеческого организма, особенно в квартире, ведь в замкнутом пространстве концентрация вредных веществ намного выше. Опаснее всего сочетание отбеливателя либо средств для дезинфекции с порошками и гелями для удаления накипи и чистки сантехники. Опасно применять с отбеливателями и продукты с аммиаком в составе — это средства для мытья стекол и посуды. Содержащийся в них гипохлорит натрия вступает в реакцию с кислотами и хлорсодержащими соединениями, в результате чего выделяется газ с резким удушающим запахом.

Хлор даже в малых количествах может вызвать сильное раздражение кожи, слизистых и дыхательных путей, предостерегает Дорохов. В больших же дозах газ приводит к тяжелому токсическому отеку легких, угрожая жизни человека. Опаснее всего такой газ для детей, пожилых и лиц с хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма или бронхит, подчеркнул химик. Причем одного проветривания может быть недостаточно — хлор тяжелее воздуха, обладает высокой проникающей способностью и может длительное время оставаться в помещении.

Дорохов советует использовать чистящие и дезинфицирующие средства по отдельности и внимательно читать инструкцию по их применению. Убирать квартиру с использованием химии следует в хорошо вентилируемых помещениях и со средствами индивидуальной защиты, предупреждает эксперт. Если вы случайно смешаете чистящие средства, комнату рекомендуется оставить на проветривание и уйти. При наличии симптомов отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее россиянам посоветовали подготовить четкий план уборки накануне праздников. Он должен предусматривать генеральную уборку, чистку кухни, ванной и прихожей и расхламление. В день специалисты клинингового сервиса советуют не планировать более 3-5 задач, чтобы избежать переутомления и стресса.