21:03, 5 декабря 2025Забота о себе

Любителей случайного секса предупредили о неочевидной опасности

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Любители случайного секса могут столкнуться с серьезными проблемами с психикой, заявила психолог Габриэла Симоне. Об этой неочевидной опасности она рассказала в беседе с изданием Clarin.

Симоне подчеркнула, что случайный секс может привести к появлению вины, опустошенности и тревоги. Также такая практика чревата исчезновением связи с собственным телом. «Таинственность важна для желания, но она может помешать сексу стать пространством для глубокого наслаждения, эмоциональной поддержки и взаимной заботы», — пояснила она.

Люди, которым отношения не приносят удовлетворения, зачастую идеализируют случайный секс, добавила специалистка. «Идеализация может быть обманчивой: она проецирует фантазии о неизвестном, порождает ожидания относительно интенсивности и новизны, но при этом не учитывает уязвимость, противоречивые чувства и возможные раны», — предупредила Симоне.

Ранее сексолог Бьорн Вентрис заявил, что нормы секса для мужчин не существует. По его словам, частота половых актов зависит от множества факторов, в том числе возраста.

