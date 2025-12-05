Реклама

08:32, 5 декабря 2025Забота о себе

Мужчинам раскрыли нормальную частоту секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Designed by freepik

Сексолог и семейный психотерапевт Бьорн Вентрис рассказал о нормальной частоте секса для мужчин. Его слова цитирует Men's Fitness.

Вентрис считает, что мужчинам навязали мнение, что они должны хотеть секса в любое время и с любой женщиной. С другой стороны, и сами мужчины зачастую считают секс способом проявления чувств к партнерше. По словам психотерапевта, вместе эти факторы сформировали устойчивое убеждение, что чем чаще происходят половые контакты, тем лучше.

Однако эксперт отметил, что в реальной жизни эта установка не всегда работает. Так, по его словам, если верить Национальному исследованию сексуальных установок и образа жизни, в 1990 году мужчины в среднем занимались сексом пять раз за месяц, в 2001 году — четыре, а в 2012 году — три.

Вентрис считает, что все эти варианты допустимы, так как нормы половой активности не существует. «Она зависит от возраста, статуса отношений, уровня либидо, здоровья, образа жизни и многого другого», — заявил сексолог. Он добавил, что вместо того, чтобы волноваться о количестве секса, лучше сосредоточиться на его качестве.

Ранее сексолог Олеся Мелехина объяснила, почему у женщин возникают звуки из влагалища во время секса. По ее словам, такое происходит, если стенки влагалища не смыкаются.

