18:29, 5 декабря 2025Экономика

Мантуров заявил о неограниченном притоке индийских мигрантов

Мантуров: Россия может принять неограниченное число рабочих из Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия готова принять неограниченное количество индийских специалистов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его процитировал ТАСС.

По его словам, это станет возможно в рамках соглашения о мобильности рабочей силы, которое подписали в рамках российско-индийского саммита, прошедшего в Нью-Дели. Как пояснил Мантуров, только обрабатывающая отрасль нуждается как минимум в 800 тысячах человек. Что касается торговли, то это еще порядка полутора миллионов. Кроме того, есть еще строительство и сфера услуг. Он подчеркнул, что рабочие места в России точно есть, но потребуется время для адаптации индийских мигрантов, определение того, к каким работодателям они направятся, и так далее.

По словам президента России Владимира Путина, РФ и Индия могли бы довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов. По мнению Мантурова, есть возможность даже превысить этот показатель.

Кроме того, глава государства заверил, что Россия готова продолжить обеспечивать бесперебойную поставку топлива в Индию.

