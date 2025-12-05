Реклама

17:37, 5 декабря 2025

Путин оценил перспективы российско-индийской торговли

Путин: Торговый оборот России и Индии может дойти до 100 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2024 году двусторонний торговый оборот России и Индии вырос на 12 процентов, поставив новый рекорд. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

Достигнутый результат составил около 64-65 миллиардов долларов. Как заметил глава государства, по итогам 2025 года будут примерно такие же значения. Однако, по мнению Путина, две страны могут добиться показателя в 100 миллиардов.

В свою очередь, вице-премьер России Денис Мантуров, сказал, что уровень двусторонней торговли может превысить 100 миллиардов долларов. Однако он уточнил, что ради достижения такого результата должны поработать обе страны.

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Индию Путин встретился с президентом этой страны БРИКС Дроупади Мурму.

Кроме того, в рамках беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин заявил, что Россия готова продолжить обеспечивать бесперебойную поставку топлива.

