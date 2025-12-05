Путин высказался о поставках топлива для Индии

Путин: Россия готова обеспечить бесперебойную поставку топлива в Индию

Россия готова продолжить обеспечивать бесперебойную поставку топлива в Индию. Об этом по итогам встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди сообщил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

В пятницу стороны провели переговоры, по итогам которых Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком: как в части энергоресурсов, так и других аспектов, которые важны для индийской энергетики.

Также глава государства добавил, что Москва и Дели последовательно переходят на национальные валюты во взаиморасчетах: их доля в коммерческих сделках сейчас на уровне 96 процентов, уточнил он.

Президент России приехал в Индию с двухдневным визитом в четверг, 4 декабря, по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Накануне вечером состоялась их неформальная встреча, перед которой Путин ответил на вопросы индийских журналистов. В частности, он сообщил об отсутствии в настоящее время целей создания единой валюты в рамках БРИКС. К таким задачам нужно подходить спокойно, дал понять глава государства.

