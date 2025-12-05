Реклама

17:04, 5 декабря 2025Мир

Путин встретился с президентом Индии

Путин встретился с президентом Индии Мурму
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Константин Завражин / kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин в ходе своего двухдневного визита в Индию встретился с президентом Дроупади Мурму. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Владимир Путин начал встречу с Президентом Индии Дроупади Мурму», — сказано в сообщении.

Ранее Путин посетил мемориал индийского политического деятеля и философа Махатмы Ганди и почтил его память, возложив венок. По традиции перед входом в мемориал президент снял обувь.

4 декабря президент России прилетел в Индию с официальным визитом, который продлится два дня. Премьер-министр страны Нарендра Моди лично встретил российского лидера, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».

