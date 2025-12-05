Путин почтил память Махатмы Ганди и возложил венок к мемориалу

Президент России Владимир Путин почтил память индийского политического деятеля и философа Махатмы Ганди и возложил венок к его мемориалу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Посещение мемориала Махатмы Ганди ‒ лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение», — говорится в публикации.

Уточняется, что российский лидер посетил комплекс Радж Гхат в Дели, расположенный на месте кремации индийского деятеля. По традиции, президент снял обувь перед входом в мемориал, отдав дань уважения памяти Ганди.

4 декабря президент России прибыл в столицу Индии, Нью-Дели, с двухдневным визитом. В ходе поездки российский лидер встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

