21:39, 5 декабря 2025Россия

Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции после слов Макрона

Медведев в шутку предложил США отправить во Францию подлодки после слов Макрона
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил о том, что после критических высказываний президента Франции в отношении США Вашингтон может отправить к берегам страны пару подлодок. Он выступил с таким предложением в Telegram-канале.

«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару "лучших в мире подводных лодок"?» — написал Медведев, сопроводив текст смеющимся эмодзи.

Ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало выдержки из расшифровки беседы Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

Позднее Макрон опроверг эти сообщения и заявил, что Европа и США должны работать вместе в контексте украинского вопроса.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о передислокации двух подлодок США в ответ на высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» российского политика.

