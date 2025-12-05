Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:39, 5 декабря 2025Из жизни

Меган Маркл проигнорировала тяжелую болезнь отца

Меган Маркл проигнорировала госпитализацию отца, которому ампутировали ногу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Меган Маркл проигнорировала госпитализацию отца, которому ампутировали ногу из-за тромба. Об этом пишет Daily Star.

81-летний Томас Маркл попал в больницу на Филиппинах после того, как почувствовал себя плохо 2 декабря. После обследования врачи объявили, что ему необходимо ампутировать левую ногу ниже колена из-за тромба. Операция прошла хорошо, в данный момент мужчина находится в стабильном состоянии.

При этом Меган Маркл никак не отреагировала на тяжелую болезнь родителя и не попыталась связаться с ним даже после того, как о случившемся написали мировые СМИ.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Меган Маркл разорвала отношения с отцом в 2018 году, незадолго до свадьбы с принцем Гарри. Перед этим Томас Маркл попался на платных постановочных фотосессиях для британских таблоидов. На снимках он читал новости о предстоящей свадьбе дочери в интернет-кафе и посещал портного для примерки праздничного костюма. Меган Маркл обвинила его в попытке нажиться на себе. В итоге Томаса Маркла не пригласили на свадьбу. В том же году у него случились два инфаркта, однако Меган Маркл не навещала его в больнице. Супруга принца Гарри игнорирует призывы родителя и сводного брата к примирению. Отношения не восстановились даже после того, как Томас Маркл перенес инсульт в 2022 году.

В августе старшая сестра Меган Маркл снова подала на нее в суд за клевету. Саманта Маркл обвиняет сестру в том, что она допустила «явно ложные и злобные высказывания» в ее адрес перед миллионами зрителей в США и по всему миру во время интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

    Популярная российская юмористка рассказала о пристававшем к ней педофиле

    В ВСУ ситуацию на одном направлении описали словами «фронт здесь кипит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok