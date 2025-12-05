Меган Маркл проигнорировала тяжелую болезнь отца

Меган Маркл проигнорировала госпитализацию отца, которому ампутировали ногу

Меган Маркл проигнорировала госпитализацию отца, которому ампутировали ногу из-за тромба. Об этом пишет Daily Star.

81-летний Томас Маркл попал в больницу на Филиппинах после того, как почувствовал себя плохо 2 декабря. После обследования врачи объявили, что ему необходимо ампутировать левую ногу ниже колена из-за тромба. Операция прошла хорошо, в данный момент мужчина находится в стабильном состоянии.

При этом Меган Маркл никак не отреагировала на тяжелую болезнь родителя и не попыталась связаться с ним даже после того, как о случившемся написали мировые СМИ.

Меган Маркл разорвала отношения с отцом в 2018 году, незадолго до свадьбы с принцем Гарри. Перед этим Томас Маркл попался на платных постановочных фотосессиях для британских таблоидов. На снимках он читал новости о предстоящей свадьбе дочери в интернет-кафе и посещал портного для примерки праздничного костюма. Меган Маркл обвинила его в попытке нажиться на себе. В итоге Томаса Маркла не пригласили на свадьбу. В том же году у него случились два инфаркта, однако Меган Маркл не навещала его в больнице. Супруга принца Гарри игнорирует призывы родителя и сводного брата к примирению. Отношения не восстановились даже после того, как Томас Маркл перенес инсульт в 2022 году.

В августе старшая сестра Меган Маркл снова подала на нее в суд за клевету. Саманта Маркл обвиняет сестру в том, что она допустила «явно ложные и злобные высказывания» в ее адрес перед миллионами зрителей в США и по всему миру во время интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года.