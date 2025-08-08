Из жизни
17:14, 8 августа 2025
Из жизни

Сестра Меган Маркл снова подала на нее в суд

NYPost: Сводная сестра Меган Маркл снова подала на нее в суд за клевету
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Старшая сестра супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл снова подала на нее в суд за клевету. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

В 2023 году Меган уже выиграла суд о клевете против Саманты Маркл. Родственница обвиняла супругу принца Гарри в том, что та допустила «явно ложные и злобные высказывания» в ее адрес перед миллионами зрителей в США и по всему миру во время интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года. В частности, гнев Саманты вызвало ее заявление, что она росла «как единственный ребенок в семье». 60-летняя Саманта утверждала, что слова сводной сестры унизили ее и заставили подать иск в суд штата Флорида на 75 тысяч долларов (около шести миллионов рублей).

Тогда суд постановил, что в словах супруги принца Гарри не было оскорблений и отклонил иск. Теперь выяснилось, что Саманта подала апелляцию на это решение. Согласно документам, которые попали в распоряжение NYPost, слушание дела в апелляционном суде города Джексонвилл, штат Флорида, назначено на 9 сентября.

Во время первого процесса адвокат стороны обвинения Питер Тиктин пытался также доказать, что Меган организовала кампанию по дискредитации сестры и отца, чтобы поддержать ложный сюжет о своем восхождении «из грязи в князи». По его мнению, ради этого она плохо говорила о родственниках, хотя в реальности у нее не было никаких проблем с ними.

Как пишет NYPost, у сестер Маркл имеются разные воспоминания об их детстве и юности. В частности, Саманта утверждает, что вырастила Меган и дала ей прозвище Напористая Принцесса. При этом Меган настаивает, что почти не общалась с сестрой и даже не знала ее полного имени.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не получат новый контракт с Netflix. По словам источника Daily Mail, многомиллионное соглашение не будет продлено из-за провала проектов герцога и герцогини Сассексих.

    Все новости