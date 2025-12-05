Мерц отложил запланированную поездку ради переговоров об активах России

Мерц отложил поездку в Осло ради визита в Брюссель для переговоров об активах РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил поездку в Осло ради визита в Брюссель для переговоров по замороженным активам России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, немецкий политик намерен встретиться с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров Мерц попытается убедить Бельгию принять план по использованию российских активов для нужд Украины, говорится в статье.

Бельгия, где находится большая часть заблокированных российских активов, является главным противником их передачи Киеву. Как сообщала газета Politico, премьер страны «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных средств для помощи Украине. Отмечалось, что позиция Бельгии «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».