Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 5 декабря 2025Мир

Мерц отложил запланированную поездку ради переговоров об активах России

Мерц отложил поездку в Осло ради визита в Брюссель для переговоров об активах РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил поездку в Осло ради визита в Брюссель для переговоров по замороженным активам России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, немецкий политик намерен встретиться с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров Мерц попытается убедить Бельгию принять план по использованию российских активов для нужд Украины, говорится в статье.

Бельгия, где находится большая часть заблокированных российских активов, является главным противником их передачи Киеву. Как сообщала газета Politico, премьер страны «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» по использованию замороженных средств для помощи Украине. Отмечалось, что позиция Бельгии «поставила в тупик» планы, над которыми западные чиновники «работали месяцами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В США предложили запретить Nvidia экспортировать чипы в Россию

    Мерц высказался об опасениях Бельгии по поводу активов России

    В США разработают «Коготь» для F-35

    Атеистка рассказала о встрече с Богом после аварии на мотоцикле

    Дмитриев обратился к Мерцу

    Мерц отложил запланированную поездку ради переговоров об активах России

    Президент «Барселоны» вспомнил о Путине во время рассуждений о возможном третьем сроке

    Трамп помирил еще две страны ради редкоземельных металлов

    Киркоров подарил Собчак сумку-ежа почти за 100 тысяч рублей. Почему весь мир сходит с ума по этим нелепым аксессуарам?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok