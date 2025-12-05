Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 5 декабря 2025

Международный суд ООН изъявил готовность оценить преступления Киева

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Международный суд ООН изъявил готовность оценить преступления Киева. Об этом заявил МИД России в Telegram.

Уточняется, что Международный суд ООН постановил принять обвинения РФ против Украины в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Возражения Киева в связи с этим были отклонены.

«18 ноября 2024 года российская сторона представила в Суд массив доказательств, объемом более 10 тысяч страниц, подтверждающих осуществление преступным киевским режимом геноцида в отношении русского и русскоязычного населения Донбасса», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Ранее в МИД России рассказали о новом теракте Украины в Черном море. Он произошел 1 декабря.

