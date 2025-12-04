Реклама

В МИД России рассказали о новом теракте Украины в Черном море

Захарова: 1 декабря Украина совершила теракт против коммерческого судна
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Несмотря на предупреждения Турции, 1 декабря Украина совершила теракт в Черном море против российского коммерческого судна. О новой украинской атаке рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это (предыдущий теракт на Черном море — прим. «Ленты.ру») Анкары, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью катеров на российское коммерческое судно», — заявила дипломат.

Ранее украинские спецслужбы атаковали несколько танкеров в Черном море. В ответ на это президент России Владимир Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от акватории.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что украинские удары по танкерам в Черном море недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства в акватории исключительной экономической зоны Турции.

