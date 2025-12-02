«Украина везде сеет хаос». Украинские спецслужбы взорвали российский танкер в Черном море. Кто на самом деле стоит за атакой?

Экс-торгпред Сезер: Европа стоит за атаками ВСУ на российские танкеры

Украина не могла в одиночку организовать нападение на российские танкеры в Черном море, поэтому страны Европы помогли Киеву организовать диверсию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

Украина — не единственная европейская страна, стоящая за этим нападением. Я не верю, что Киев имеет возможности или средства осуществить такое нападение самостоятельно Айдын Сезер политолог, бывший торгпред Турции в Москве

2 декабря российский танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован в Черном море. Судно подверглось нападению примерно в 80 милях (148 километрах) от побережья Турции.

На прошлой неделе у берегов Турции также под удар попали два нефтяных танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat, следовавшие в Россию. Ответственность за диверсии взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.

«Турецкие официальные лица, вероятно, прекрасно знают, какая страна стоит за атакой, и поэтому, я думаю, с этой страной поддерживаются контакты. Это, конечно, европейская страна», — резюмировал Сезер.

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Как Турция отреагировала на атаки Украины?

Действия Украины против российских кораблей вызвали резкую реакцию в Турции.

1 декабря контр-адмирал Военно-морских сил Турции в отставке, соавтор оборонной доктрины страны «Голубая Родина» Джем Гюрдениз заявил, что Анкара должна ответить на удары Киева.

«На фоне усилий Турции обеспечивать безопасность транспортировки зерна попытки Киева и его союзников "наказывать" турецкие суда и организовывать провокационные атаки на турецком шельфе являются недопустимыми», — подчеркнул морской офицер.

После атаки на Midvolga 2 Гюрдениз еще жестче высказался о действиях украинской стороны, обвинив ее в попытке втянуть Турцию в вооруженный конфликт.

Украина сознательно пытается превратить Черное море в хаос, как у себя на фронте, и затянуть войну в интересах Парижа, Берлина, Лондона и Брюсселя, втянув при этом Турцию в конфликт. (...) История Второй мировой учит: даже под огромным давлением Турция сохранила нейтралитет Джем Гюрдениз контр-адмирал Военно-морских сил Турции в отставке

Также диверсии раскритиковал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, украинские удары по танкерам в Черном море недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства.

Глава государства напомнил, что инциденты произошли в акватории исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Турции, что является посягательством на суверенитет.

Конфликт между Россией и Украиной, похоже, угрожает безопасности судоходства в Черном море. Мы никоим образом не можем оправдать нападения на суда в нашей исключительной зоне Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

При этом 2 декабря РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники Анкары сообщили, что Турция передала украинским службам безопасности свою реакцию на удары по танкерам.

«Украинской стороне, в частности службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция турецких властей на атаки на суда в Черном море», — отметил собеседник агентства.

Как Турция ответит на действия Украины?

Сезер подчеркнул, что действия Украины «ставят под угрозу безопасность морских перевозок и представляют собой посягательство на суверенитет Турции».

При этом собеседник усомнился, что Анкара пойдет на жесткие меры против Киева.

«Поскольку речь идет об исключительной экономической зоне, суверенные права здесь ограничены экономическими интересами. Следовательно, можно сказать, что данный инцидент имеет значение только с точки зрения безопасности морского судоходства», — обратил внимание бывший торговый представитель.

По этой причине я не верю, что Турция отреагирует слишком резко или примет ответные меры против Украины Айдын Сезер политолог, бывший торгпред Турции в Москве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Кто еще раскритиковал Украину за диверсии?

Параллельно с Турцией Украину раскритиковало руководство Казахстана. Утром 29 ноября Киев атаковал один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через который центральноазиатская республика экспортирует нефть.

МИД Казахстана выразил протест «в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска».

Кроме того, в ведомстве заявили, что классифицируют атаку как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны и Киева

В ответ спикер дипведомства Украины Георгий Тихий заявил, что «все усилия возложены на отражение агрессии». Он также раскритиковал Казахстан за то, что республика «не осуждает» действия России.