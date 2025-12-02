Реклама

12:30, 2 декабря 2025Мир

Турция обратилась к Украине из-за атак на танкеры в Черном море

Турция высказала Украине предельно четкую реакцию на атаки в Черном море
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Reuters

Турция сообщила украинским службам безопасности свою реакцию в связи с атаками на танкеры Kairos и Virat в Черном море. Об этом заявил высокопоставленный официальный источник в Анкаре, его слова приводит РИА Новости.

«Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция турецких властей на атаки на суда в Черном море», — отметил собеседник агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкерам в Черном море недопустимы и являются намеренным созданием угрозы для гражданского судоходства в акватории исключительной экономической зоны страны.

28 ноября появились первые сообщения об ударах по нефтяным танкерам под флагом Гамбии.

Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск, загорелся в 28 милях от берегов Турции. Virat, направлявшийся из Севастополя в сторону Турции, был поврежден вторым, это произошло в 35 милях от берегов Турции. Официально сообщалось о «внешнем воздействии» на оба судна.

Танкеры в Черном море были атакованы безэкипажными катерами Sea Baby Службы безопасности Украины (СБУ). Ответственность за это на себя взяли СБУ и Военно-морские силы страны, опубликовав также видео ударов.

