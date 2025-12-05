МИД Индии назвал визит Путина в Нью-Дели двумя словами

МИД Индии: Президент России завершил незабываемый и успешный визит в Нью-Дели

Государственный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели стал незабываемым и весьма успешным. Об этом написал в соцсети Х официальный представитель индийского Министерства иностранных дел (МИД) Рандхир Джайсвал.

«Незабываемый визит! Президент России Владимир Путин завершил весьма успешный двухдневный государственный визит в Индию», — подписал он фото с Путиным у трапа самолета.

Владимир Путин завершил свой визит в Индию 5 декабря. В Нью-Дели он провел ряд переговоров, подписал двусторонние соглашения, посетил мемориал Махатмы Ганди, принял участие в бизнес-форуме и запустил вещание телеканала RT India.