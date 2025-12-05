Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:01, 5 декабря 2025Россия

Путин завершил двухдневный визит в Индию

Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 5 декабря завершил двухдневный государственный визит в Индию. Как пишет ТАСС, главу государства на авиабазе индийских Военно-воздушных сил (ВВС) Палам ждал президентский борт Ил-96 специального летного отряда «Россия».

Владимир Путин прибыл в Индию 4 декабря. У Президентского дворца в Нью-Дели прошла церемония официальной встречи российского президента президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как передает пресс-служба Кремля, Путин за эти несколько дней посетил мемориал Махатмы Ганди, в Хайдарабадском дворце провел переговоры с Нарендрой Моди, по окончании которых состоялся обмен подписанными документами.

Путин также принял участие в пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума и дал старт вещанию телеканала RT India.

Кроме того, Владимир Путин побеседовал с главой Индии Дроупади Мурму и посетил прием в честь его приезда от имени президента Республики.

Ранее Владимир Путин в Москве встречался со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Переговоры прошли в дружеском тоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры

    Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2026

    Долина объяснила долгое молчание после скандала с квартирой

    Путин завершил двухдневный визит в Индию

    Военкоры сообщили об угрозе Краматорску

    На Западе сделали мрачный прогноз о Зеленском

    Обманувший Долину мошенник представился ректором вуза

    Долина рассказала о слежке за своей семьей со стороны мошенников

    При обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов

    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции после слов Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok