Путин завершил двухдневный визит в Индию

Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию

Президент России Владимир Путин 5 декабря завершил двухдневный государственный визит в Индию. Как пишет ТАСС, главу государства на авиабазе индийских Военно-воздушных сил (ВВС) Палам ждал президентский борт Ил-96 специального летного отряда «Россия».

Владимир Путин прибыл в Индию 4 декабря. У Президентского дворца в Нью-Дели прошла церемония официальной встречи российского президента президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как передает пресс-служба Кремля, Путин за эти несколько дней посетил мемориал Махатмы Ганди, в Хайдарабадском дворце провел переговоры с Нарендрой Моди, по окончании которых состоялся обмен подписанными документами.

Путин также принял участие в пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума и дал старт вещанию телеканала RT India.

Кроме того, Владимир Путин побеседовал с главой Индии Дроупади Мурму и посетил прием в честь его приезда от имени президента Республики.

Ранее Владимир Путин в Москве встречался со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Переговоры прошли в дружеском тоне.