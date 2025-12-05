Реклама

Россия
21:15, 5 декабря 2025

В Кремле рассказали об особенности переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф понимают друг друга с полуслова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа прошли в дружеском тоне. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

«У них разговор действительно дружеский, понимают друг друга уже с полуслова», — рассказал он.

Вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча Путина, Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов. По словам Ушакова, Москва получила еще четыре документа, помимо изначального плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов.

