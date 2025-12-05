Реклама

09:14, 5 декабря 2025Силовые структуры

Мобилизованного россиянина наказали за побег из воинской части в ДНР

На Сахалине дезертировавшему из ДНР военнослужащему дали 10 лет строгого режима
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Сахалине мобилизованному российскому военнослужащему дали 10 лет колонии строгого режима за побег из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщает ТАСС.

Как установил суд, 27 декабря 2023 года дезертир, не желая принимать участие в боевых действиях, самовольно оставил подразделения воинской части в Донецкой народной республике и сбежал в город Анива Сахалинской области, где проводил время по собственному усмотрению. Там 4 июня текущего года он был обнаружен и задержан сотрудниками полиции военной комендатуры.

Ранее в Абакане дважды дезертировавшему российскому военному дали 6,6 года колонии

