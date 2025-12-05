Мобилизованного россиянина наказали за побег из воинской части в ДНР

На Сахалине дезертировавшему из ДНР военнослужащему дали 10 лет строгого режима

На Сахалине мобилизованному российскому военнослужащему дали 10 лет колонии строгого режима за побег из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщает ТАСС.

Как установил суд, 27 декабря 2023 года дезертир, не желая принимать участие в боевых действиях, самовольно оставил подразделения воинской части в Донецкой народной республике и сбежал в город Анива Сахалинской области, где проводил время по собственному усмотрению. Там 4 июня текущего года он был обнаружен и задержан сотрудниками полиции военной комендатуры.

