Экономика
19:16, 5 декабря 2025

Москвичам назвали время окончания сырой погоды

Синоптик Позднякова: Силы сырого антициклона в Москве начнут сходить на нет
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На следующей неделе в столице силы сырого и пасмурного антициклона начнут сходить на нет, сообщила в Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Атмосферное давление станет понижаться из-за приближения глубокого атлантического циклона с Северного моря. Его атмосферные фронты дотянутся и до столичной области. Во вторник, 9 декабря, фронтальная система приблизится к Москве, начнутся осадки — в городе появится снег. Однако в середине следующей недели столичный регион окажется в теплом секторе циклона, снег сменится мокрым снегом, а затем и дождем.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что снежный покров в Москве образуется еще не скоро. Полноценный снежный покров вместе с похолоданием возможен только в третьей декаде декабря.

