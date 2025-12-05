Мудрая из офиса Зеленского посоветовала ЕС «залезть в карманы» налогоплательщиков

Европейскому союзу (ЕС) придется «залезть в карманы» налогоплательщиков, если не удастся конфисковать российские активы. Такой совет Брюсселю в интервью Jerusalem Post дала замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

«Если [западные партнеры] не хотят брать деньги [России] (...) Тогда придется залезть в карманы налогоплательщиков», — заявила чиновник.

Она выразила уверенность, что при этом Украина якобы имеет право получить доступ к замороженным российским активам.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 165 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов из замороженных активов России. При этом главным камнем преткновения остается противодействие кредиту со стороны бельгийского правительства.