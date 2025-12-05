Реклама

15:23, 5 декабря 2025Россия

Мужчина избил водителя скорой помощи в российском городе

В Симферополе мужчина избил водителя скорой помощи из-за сигнала автомобиля
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Вести Крым»

В Симферополе мужчина избил водителя скорой помощи из-за того, что тот ему посигналил. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Все произошло у Луговской больницы. Там внедорожник перекрыл дорогу спецтранспорту. Шофер посигналил иномарке, после чего из легковушки вышел мужчина и набросился на работника скорой помощи.

После драки неизвестный скрылся с места, на данный момент его разыскивает полиция.

Ранее мигрант под воздействием наркотических веществ напал на медиков скорой помощи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Известно, что 26-летний иностранец избил фельдшера, который хотел его спасти.

