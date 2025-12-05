Мужчина избил водителя скорой помощи в российском городе

В Симферополе мужчина избил водителя скорой помощи из-за сигнала автомобиля

В Симферополе мужчина избил водителя скорой помощи из-за того, что тот ему посигналил. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Все произошло у Луговской больницы. Там внедорожник перекрыл дорогу спецтранспорту. Шофер посигналил иномарке, после чего из легковушки вышел мужчина и набросился на работника скорой помощи.

После драки неизвестный скрылся с места, на данный момент его разыскивает полиция.

