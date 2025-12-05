Реклама

Из жизни
06:03, 5 декабря 2025

На пляж выбросило огромные щупальца

На пляже на севере Великобритании нашли щупальца осьминога длиной четыре метра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Море выбросило огромные щупальца на пляж на севере Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

По заключению специалистов, щупальца представляют собой останки семирукого осьминога — одного из крупнейших видов осьминогов в мире. Самки семируких осьминогов вырастают до четырех метров в длину.

Менеджер заповедника Форви Катриона Рейд признала, что не может объяснить, каким образом щупальце семирукого осьминога оказалось на пляже. По ее словам, эти животные обитают на глубине более 500 метров, а Северное море куда мельче.

Это глубоководный вид, обычно встречающийся на глубине более 500 метров. Поэтому загадка, как они сюда попали. Принесло глубоководными течениями? Попали в сети рыбаков? Мы, вероятно, никогда этого не узнаем

Катриона Рейд
Вопреки названию, у семируких осьминогов не семь, а восемь рук. У самцов восьмая рука меньше и представляет собой половой орган.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Суффолк волны выбросили на берег загадочное существо с яркими щетинками. Позднее находку удалось идентифицировать.

