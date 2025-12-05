На пляж выбросило огромные щупальца

На пляже на севере Великобритании нашли щупальца осьминога длиной четыре метра

Море выбросило огромные щупальца на пляж на севере Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

По заключению специалистов, щупальца представляют собой останки семирукого осьминога — одного из крупнейших видов осьминогов в мире. Самки семируких осьминогов вырастают до четырех метров в длину.

Менеджер заповедника Форви Катриона Рейд признала, что не может объяснить, каким образом щупальце семирукого осьминога оказалось на пляже. По ее словам, эти животные обитают на глубине более 500 метров, а Северное море куда мельче.

Это глубоководный вид, обычно встречающийся на глубине более 500 метров. Поэтому загадка, как они сюда попали. Принесло глубоководными течениями? Попали в сети рыбаков? Мы, вероятно, никогда этого не узнаем Катриона Рейд

Вопреки названию, у семируких осьминогов не семь, а восемь рук. У самцов восьмая рука меньше и представляет собой половой орган.

