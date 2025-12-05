Реклама

На Украине прокомментировали новую стратегию безопасности США

«Страна.ua»: Приоритетом США является окончание конфликта на Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Новая стратегия национальной безопасности США коррелирует с действиями американских представителей по урегулированию украинского кризиса. Такое мнение выразило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В стратегии прямо сказано, что приоритет США — завершение конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что мирный план, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, коррелирует с новой стратегией. Одной из причин желания Вашингтона завершить конфликт в ближайшие сроки называется необходимость стабилизации отношений с Москвой.

Ранее корреспондент «Лента.ру» проанализировал содержание документа. Так, например, Белый дом открыто критикует правительства стран Европы за нежелание урегулировать конфликт на Украине.

