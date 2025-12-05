На Украине прокурор из Харькова продавала откровенные фото и видео

На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео на порносайте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что женщина работала в прокуратуре города Харьков. После попадания эротических фото и видео в общий доступ ее страница на порносайте была удалена.

«Затем местная прокуратура заявила, что в сеть видео слил ее бывший [партнер], чтобы отомстить. Сколько заработала прокурор на нюдсах, информации нет, но в декларации за 2024 год указана зарплата и небольшие социальные выплаты», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал репост видео модели OnlyFans Анны Малигон. В ролике она танцует с двумя мужчинами.

