НАТО начала корректировать свои военные структуры из-за России

Гринкевич: НАТО корректирует свои военные командные структуры из-за угроз России

НАТО корректирует свои военные командные структуры из-за якобы угроз со стороны России. Об этом заявил главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщает t-online.

«Учитывая глобальную координацию действий наших противников, крайне важно максимально укрепить Евроатлантическое пространство и укрепить наше присутствие на Крайнем Севере», — сказал он.

Генерал объявил, что ответственность за планирование обороны Дании, Швеции и Финляндии будет передана из оперативного штаба в Бранссуме, Нидерланды, в штаб-квартиру в американском Норфолке.

Уточняется, что Норфолк на данный момент уже обслуживает Атлантический океан, Арктику, Гренландию, Исландию, Норвегию и Великобританию.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Североатлантический альянс перестал восприниматься как постоянно расширяющийся военный блок. В Национальной стратегии по безопасности — 2026 также подчеркивается, что в долгосрочной перспективе большинство членов НАТО могут оказаться неевропейскими.