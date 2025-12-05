Реклама

Экономика
14:11, 5 декабря 2025Экономика

Невменяемость Долиной при продаже квартиры поставили под сомнение

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Заключение психолого-психиатрической экспертизы, которое получила Лариса Долина после продажи квартиры, могло быть несостоятельным. В невменяемости певицы в момент заключения сделки усомнился юрист Вадим Багатурия, пишет KP.RU.

Специалисту показались странными выводы врачей, учитывая то, что только регистрация сделки занимает примерно неделю.

«А до этого нужно дать объявление о продаже, найти человека, который способен купить жилье за 100 с лишним миллионов. Все это длилось минимум две-три недели. Неужели все это время певица ничего не понимала?» — заявил Багатурия.

Ранее Лариса Долина захотела поэтапно возвращать деньги за недвижимость покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Суть предложенного певицей мирового соглашения в том, чтобы отдавать 112 миллионов рублей в рассрочку на несколько лет без учета инфляции. Этот вариант Лурье не устроил, и она отказалась от предложения.

